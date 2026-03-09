小学館は９日までに公式サイトを更新し、同社のマンガワン編集部が連載していた漫画家男性の性加害を把握しながら別のペンネームで新連載の原作者に起用していた問題で、５日に被害女性へ電話で謝罪したことを発表。今後は「最重要課題」として人権尊重のための取り組みを行うことを宣言した。

同社は公式サイトで「代理人弁護士からは、女性が『次なる被害者を生み出してはいけない』と強く願っているとお聞きいたしました。女性の切なる思いに寄り添うために、性加害、性搾取、あらゆる人権侵害を決して許さず、人権尊重は企業が社会の一員として活動するうえでの最重要課題との認識のもと、今後の会社の使命を熟慮してまいります」とした。問題発覚後から現時点までの動きについて「第三者委員会の設置及び、人権ポリシーの策定と公表、社内での人権セミナーの実施を決定しております。また、第三者委員会の提言を真摯に受けとめ、人権侵害が二度とおきないように、再発防止策を具体的に進めてまいります」と明かした。

２０２０年２月、マンガワンで連載中だった漫画「堕天作戦」の作者・山本章一氏が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）容疑で逮捕された。２２年から新連載「常人仮面」の原作者として山本氏のペンネームを変更してまで起用した。同社は「加害者である山本氏を別のペンネームで再び起用したことは、女性の人権を蔑ろにした行為であり、会社としての管理監督責任を痛切に感じております」と謝罪した。

３月５日に同社取締役が被害女性の代理人弁護士の事務所に訪問し、弁護士の電話を通じて謝罪。「弊社の謝罪を受け入れていただきまして、心から感謝申し上げます」とし、「その場で賜りましたご意見を真摯に受け止め、社としてあらゆる人権を尊重する責任を果たすために、今後様々な取り組みを行いますことをお約束いたします」と決意をつづった。