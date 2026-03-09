山崎賢人、飛行機で大ピンチ→大捜索へ 夜の山中ロケでの恐怖体験告白
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が、10日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 謎多き重大事件2時間スペシャル』（後9：00〜後10：54）に出演する。
【番組カット】超豪華！隣に座って笑い合う山崎賢人&眞栄田郷敦
スタジオでは、ゲストの“仰天トーク”を届ける。山崎は海外へ向かう飛行機で「携帯をいすのすき間に落としちゃって、どう頑張っても取れなくて」とピンチに。CAが捜してくれるも在りかが分からず、その後まさかの大捜索になったという。
さらに、夜の山中でのロケでの怖い体験を披露する山崎。その独特なトークの間に笑福亭鶴瓶が思わずツッコみ、スタジオが爆笑に包まれる。
同番組には、山崎のほか、眞栄田郷敦、羽鳥慎一、眞鍋かをり、ヒコロヒー、鈴木絢音がゲスト出演し、松島聡（timelesz）がレギュラー出演。笑福亭鶴瓶がMC、杉原凜アナウンサーがアシスタントを務める。
【番組カット】超豪華！隣に座って笑い合う山崎賢人&眞栄田郷敦
スタジオでは、ゲストの“仰天トーク”を届ける。山崎は海外へ向かう飛行機で「携帯をいすのすき間に落としちゃって、どう頑張っても取れなくて」とピンチに。CAが捜してくれるも在りかが分からず、その後まさかの大捜索になったという。
さらに、夜の山中でのロケでの怖い体験を披露する山崎。その独特なトークの間に笑福亭鶴瓶が思わずツッコみ、スタジオが爆笑に包まれる。
同番組には、山崎のほか、眞栄田郷敦、羽鳥慎一、眞鍋かをり、ヒコロヒー、鈴木絢音がゲスト出演し、松島聡（timelesz）がレギュラー出演。笑福亭鶴瓶がMC、杉原凜アナウンサーがアシスタントを務める。