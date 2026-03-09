アメリカ生まれ・眞栄田郷敦、日本で感じた“一番のギャップ”明かす「慣れてないとめっちゃしんどい」
俳優の眞栄田郷敦が、10日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 謎多き重大事件2時間スペシャル』（後9：00〜後10：54）に出演する。
【番組カット】超豪華！隣に座って笑い合う山崎賢人&眞栄田郷敦
アメリカで生まれ、中学生の時に日本に来た眞栄田が、日本で感じた1番のギャップを明かす。日本の学校ならではの“ある習慣”を「慣れてないとめっちゃしんどい」と振り返る。
同番組には、眞栄田のほか、山崎賢人（※崎＝たつさき）、羽鳥慎一、眞鍋かをり、ヒコロヒー、鈴木絢音がゲスト出演し、松島聡（timelesz）がレギュラー出演。笑福亭鶴瓶がMC、杉原凜アナウンサーがアシスタントを務める。
