俳優の畑芽育さんが自身のインスタグラムを更新。

髪色を新しくチェンジしたことを報告しました。



【写真を見る】【 畑芽育 】 「染めました」 新ヘアスタイルに ファン反響 「大人っぽくてめっちゃ似合ってるよ♥」「めっちゃかわいい♥」





畑芽育さんは「染めました」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、全体的にメッシュを入れ、顔まわりにレイヤーを入れた大人っぽい髪型の畑芽育さんの姿が見て取れます。







更に、都市の夜景を背景に手すりにもたれ、白っぽいニットを身に纏った畑芽育さんの柔らかな質感の衣装が夜の暗闇の中で美しく映えています。







この投稿にファンからは「まってめいちゃん染めたの！♥ ちょーーーかわいいんだけど 大人っぽくてめっちゃ似合ってるよ♥♥♥♥ これからたくさんこの髪型のめいちゃん見れるの楽しみ♡ ほんとにかわいすぎて滅」・「めいちゃん♥♥♥♥ とっても似合ってるよーーー♥ どんな髪型でも似合うめいちゃん天才ですね♥」・「えーーーーー！！まさかのブリーチ？！？！」・「めっちゃかわいい♥」などの反響が寄せられています。







【 畑芽育さん プロフィール 】



生年月日：2002年4月10日

出身地：東京都

身長：152cm

血液型：O

趣味：音楽を聴くこと

特技：ダンス







