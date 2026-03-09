オイルベース調味料「つけ旨オイル」 漬け込むだけで肉がジューシーに ダイショー

ダイショーは2026年春夏の食品（グロサリー）売場向け新製品・リニューアル製品を3月1日から発売した。オイルベース調味料「つけ旨オイル」や汎用ソース「BBQソース」を投入。麺用調味料やサラダドレッシングのラインアップも拡充した。

同社は、漬け込むだけで、いろいろなメニューに使え、肉がジューシーになる調味料「つけ旨オイル」を開発し、「焦がし醤油」と「うま塩味」を発売した。

ベースは味付けできるオイルソースで、漬け込んだ肉は冷凍保存可能。ワンタッチキャップで手に取りやすく、商品自体は開封後も常温保存可能な仕様にした。

オイルで素材をコーティングし、下味冷凍や作り置きする際の水分流出を抑えることがポイント。「お肉がやわらかくなる」機能も付与した。「焦がし醤油味」215g、「うま塩味」220g、税込み希望小売価格453円。

アメリカンでジャンキーな味わいの焼肉のたれ「BBQソース」を開発し、使い切れる量でアウトドアでも便利な小ボトルタイプの「スモーク＆ペッパー味」と「スパイシーガーリック味」を発売した。

焼いた肉のソースとしてだけでなく、前者は揚げ物のディップソースとして、後者はテリヤキソースやハンバーグソースとして、さらにガーリックペッパーライスの味付けにも使える。240g、同324円。

「名店監修」シリーズから「飯田商店つけ麺用スープ」と「麺屋武蔵つけ麺用スープ」を新発売し、「すみれ味噌仕立ての油そばの素」をリニューアル発売した。

「飯田商店つけ麺用スープ」と「麺屋武蔵つけ麺用スープ」（300g）はストレートタイプのつけ麺用スープ。2人前。同270円。「すみれ味噌仕立ての油そばの素」は濃厚味噌だれ、にんにく辛玉だれのセット。味とパッケージをリニューアルした。1人前×2回分。同255円。

具入りの麺用調味料「献立いらずカケラクうどんの素」も開発し、背脂ラーメンを参考に味作りした「にんにく背脂」と、油淋鶏の味をイメージした「中華ねぎ醤油」を新発売した。ゆでた麺にかけるだけ。具を追加すれば、ボリュームアップで栄養バランスのとれたアレンジメニューを楽しめる。2人前。同162円。

「今宵サラダドレッシング」も開発し、あおさと伊勢湾産焼き海苔が入った「海苔しお味」と、秋田名物「いぶりがっこ」の刻みが入った「燻製風しょうゆ味」を新発売した。150㎖、同270円。