コンバース スケートボーディング×ヒールコレクティブ、コラボ「ONE STAR SK」3月17日発売

CONVERSE（コンバース）のスケートライン「CONVERSE SKATEBOARDING」より、東京ストリートを中心に活動するクリエイティブなスケートクルー・Heel Collective（ヒールコレクティブ）とのコラボレーションモデル「ONE STAR SK / HEEL COLLECTIVE（ワンスター SK / ヒールコレクティブ）」が登場。2026年3月17日より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い店舗にて順次発売される。

Heel Collectiveは、2018年に東京で結成されたスケートクルー。スケートボードを軸に映像制作やプロダクト制作など多角的に活動し、ストリートカルチャーのリアルを発信している。

本モデルは、コンバースを代表するアイコン「ONE STAR」をスケート仕様へアップデートした「ONE STAR SK」をベースにしたコラボレーションアイテム。

Heel Collectiveとの協業により、チームの世界観を反映したデザインに仕上がっている。

アッパーにはスエードを採用し、全面にフェンス柄をエンボス加工で表現。Heel Collective特有の無骨でダークな空気感を体現している。さらに、オーリーなどの動作でスエードが摩耗すると下地のキャンバスが現れる仕様を取り入れ、履き込むことで表情の変化を楽しめるデザインとなっている。

機能面では、スケートボード専用高機能カップインソール「REACT SK」を搭載。優れた衝撃吸収性と安定性を備え、リアルスケートシーンに対応。ホワイトのスペアシューレース、オリジナルカートンとタグが付属する。

ONE STAR SK / HEEL COLLECTIVE

商品概要

商品名：ONE STAR SK / HEEL COLLECTIVE（ワンスター SK / ヒールコレクティブ）価格：19,800円(税込)サイズ：23.0〜28.0、29.0cmカラー：ブラックモノクローム素材：アッパー・スエード、アウトソール・ラバー発売日：2026年3月17日

