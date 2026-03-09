お笑いコンビ、ガリットチュウの熊谷茶（48）が9日、Xを更新。芸名を「熊谷茶ロット」に改名したことを報告した。

熊谷は「私、ガリットチュウ『熊谷茶』は『熊谷茶ロット』に改名致しました」と報告。「今まで映画、ゲーム、筋トレなどやってきましたが、タロットカードを勉強致します」と今後の活動について説明し、「今後とも変わらずご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします」と呼びかけた。

相方の福島善成も自身のインスタグラムで、「熊谷茶はこれまで弱小ゲーム配信芸人、パワースポット芸人、四年連続ベストボディ満場一致最下位芸人など様々な活動を経て、この度−−タロットカード占い芸人として活動していくことを決意いたしました。それに伴いまして、『熊谷茶ロット』（くまがいちゃろっと）へ、本日より改名いたします」と報告。「本人はかなり本気です。改名するぐらい本気です」と伝えた。

相方の占い芸人としての活動について、福島は「もともと占いが大好きだったので本人にとって1番合うのではないかと思っております」とし、「突然のご報告となり恐縮ですが、引き続き変わらぬご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけたが、「私は熊谷の占いなんて全く信じることができませんが」と付け加えた。