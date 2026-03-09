俳優の岡田准一が９日、都内でアウトドアブランド「マムート」の「ＤＯ ＩＴ ＡＮＹＷＡＹ．」キャンペーン開催記念イベントに出席した。

同ブランドのアンバサダーを務めている岡田は、昨夏、テレビ番組の特番で富士山に登頂。「富士山は２度目だったのですが、ロケなのでサングラスや帽子をを取ってしゃべりながら登っていた」と普段と勝手が違う行程だったといい「しんどくて高山病になりかけたんですけど、ギア（登山装備）があったから大丈夫でした」と感謝した。

頂上からの景色は格別だったそう。「登ったあとに山から見る朝日がすごく良くて。人生で忘れられない景色が山のなかにあった。一生忘れられない。良い経験をさせてもらいました」と感激しながら話した。

イベントで「今年突き進みたい道」について尋ねられると「仲間と挑む、標高約６５００メートル！ ネパール”メラピーク遠征”の道」と回答。「現実的に行けなくない」と実現の可能性は高いとしつつ「僕に山を教えてくれた仲間が事故に遭って…。見える場所に行きたいと願っているんです。今年行けたらいいな」と思いを込めた。