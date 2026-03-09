タレントのイモトアヤコが９日、都内で「こどもピーク」プロジェクト記者発表会に登場した。

アウトドアブランド・スノーピークが立ち上げたプロジェクトで、子どもや親子に向けて野遊びの魅力や体験価値を創出・発信を目的としている。

イモトは、プロジェクトパートナーに就任。今までテレビ番組などで世界中の自然を経験してきたが、「私、もともと自然に対するイメージが『過酷』とか『厳しい』だった。子どもができてからは自然は愛（め）でるものなんだと、体感は（今までとは）違いました。自然に対してファイティングポーズしかなかったんですけど、自然は楽しいんだよとプレゼンする側になった」と心境の変化を明かした。

４歳の息子とは、休日にピクニックなどで自然に触れており、「私は鳥取県出身で仕事柄、自然にも触れるんですけど、うちの息子はすごいシティーボーイ。アリ１個（匹）で泣くんですよね。イモトとしては、どんなもんかと。でも、怖がっている子に何とも言いようがないし…」と吐露。「危険なアリもいますけど、情報だけじゃなくて触れてみないと分からないので、そういうのは実体験で学んでいってほしいと親としては思いますね」と親心をのぞかせた。