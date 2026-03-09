元お笑いコンビ「雨上がり決死隊」の宮迫博之の長男で、お笑いコンビ「マイケルジェニー」の宮迫陸が自身のSNSで所属事務所を退所することを報告しました。

▽▽▽ 下記、報告全文 ▽▽▽



[ご報告]



この度、僕たちマイケルジェニーはK-PROを退所させていただく運びとなりました。



約６年間、本当にお世話になりました！



19歳の何もわからない僕たちを、ここまで育てていただいた事務所には感謝しかないです。



また1から頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします！



△△△ 以上 △△△



