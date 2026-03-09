20チームが4つのプールに分かれて戦うワールドベースボールクラシック(WBC)1次ラウンドは現地8日、各プールで試合が行われました。

1次ラウンドは各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出します。

プールAはキューバがコロンビアに勝利し2連勝。アリエル・マルティネス選手(日本ハム)が初回に逆転3ランを放ち、9回はライデル・マルティネス投手(巨人)が2奪三振で締めくくるなど、NPB勢が活躍しました。もう1試合はパナマがカナダ相手に今大会初勝利を挙げています。

プールBはメキシコがブラジルに大量16得点でコールド勝ちし2連勝。イタリアもイギリスに勝って2連勝としており、この日試合がなかったアメリカと併せ3チームが2勝0敗で並んでいます。

プールDはドミニカ共和国がオランダ相手にHR4発の一発攻勢でコールド勝ち。ブラディミール・ゲレーロJr.選手(ブルージェイズ)とフアン・ソト選手(メッツ)に今大会第1号が生まれ、開幕2連勝です。もう1試合はイスラエルがニカラグア相手に今大会初勝利を挙げました。

なおプールCからは日本が3連勝で1位通過を決めています。2位争いはオーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、韓国の三つ巴となっており、9日午後7時プレーボールのオーストラリアvs韓国の結果で進出チームが決まります。

【現地8日試合結果】

＜プールA＞

キューバ 7-4 コロンビア

パナマ 4-3 カナダ

＜プールB＞

イタリア 7-4 イギリス

メキシコ 16-0 ブラジル

＜プールD＞

ドミニカ共和国 12-1 オランダ

イスラエル 5-0 ニカラグア

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 ○ 13-0 チャイニーズ・タイペイ7日 ○ 8-6 韓国8日 ○ 4-3 オーストラリア10日 チェコ