【WBC順位表】ドミニカ共和国が一発攻勢で大勝 ゲレーロJr.＆ソトが大会第1号 キューバはNPB勢の活躍で連勝
20チームが4つのプールに分かれて戦うワールドベースボールクラシック(WBC)1次ラウンドは現地8日、各プールで試合が行われました。
1次ラウンドは各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出します。
プールAはキューバがコロンビアに勝利し2連勝。アリエル・マルティネス選手(日本ハム)が初回に逆転3ランを放ち、9回はライデル・マルティネス投手(巨人)が2奪三振で締めくくるなど、NPB勢が活躍しました。もう1試合はパナマがカナダ相手に今大会初勝利を挙げています。
プールBはメキシコがブラジルに大量16得点でコールド勝ちし2連勝。イタリアもイギリスに勝って2連勝としており、この日試合がなかったアメリカと併せ3チームが2勝0敗で並んでいます。
プールDはドミニカ共和国がオランダ相手にHR4発の一発攻勢でコールド勝ち。ブラディミール・ゲレーロJr.選手(ブルージェイズ)とフアン・ソト選手(メッツ)に今大会第1号が生まれ、開幕2連勝です。もう1試合はイスラエルがニカラグア相手に今大会初勝利を挙げました。
なおプールCからは日本が3連勝で1位通過を決めています。2位争いはオーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、韓国の三つ巴となっており、9日午後7時プレーボールのオーストラリアvs韓国の結果で進出チームが決まります。
【現地8日試合結果】
＜プールA＞
キューバ 7-4 コロンビア
パナマ 4-3 カナダ
＜プールB＞
イタリア 7-4 イギリス
メキシコ 16-0 ブラジル
＜プールD＞
ドミニカ共和国 12-1 オランダ
イスラエル 5-0 ニカラグア
＜1次ラウンド＞
6日 ○ 13-0 チャイニーズ・タイペイ
7日 ○ 8-6 韓国
8日 ○ 4-3 オーストラリア
10日 チェコ