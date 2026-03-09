災害が起きた状況を疑似体験する参加者。身をもって備えの大切さを知った＝２日、多摩市民館

災害が「いま」起きたらどうするべきか−。仮想現実（ＶＲ）と拡張現実（ＡＲ）の機器を使い、防災意識を高める取り組みが広がりつつある。県内では横浜市や横須賀市などの自治体、消防、商業施設など計約３０カ所で導入。地震や火災、浸水が起きた状況を疑似体験し、いざに備える。

ＶＲは３Ｄ映像を見ることで、あたかもその空間にいるような体験をできる技術。ＡＲは目の前の景色に創作された物事を重ね、その場で起きているかのように感じることができる。それぞれ専用のゴーグルを着用する。

一般社団法人ＡＲ防災は二つの技術を使い、より実践的な防災訓練ができる仕組みを整えた。ＶＲ技術を使った地震体験はリビングや教室にいる時に大規模地震が起きたらどうなるか身をもって知る。ＡＲ技術は火災と浸水体験に活用。今いる場所で災害が発生したらどうなるかを想定し、いかに身を守るか理解を深める。

防災イベント（主催・多摩防火協会）が２日、多摩市民館（川崎市多摩区）で催され、約１５０人が体験。同法人で代表理事で防災士の板宮昌大さん（４７）は「災害を実際に（疑似）体験することで、自分事として防災について考えられるようになる」と強調し、「防災訓練も進化することで、自助の力を高めることができる」と話した。