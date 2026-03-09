USJ「セサミストリート・ファン・ワールド」運営終了を発表 特別イベントも開催決定
【女子旅プレス＝2026/03/09】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、ファミリー層に人気のエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」内にある「セサミストリート・ファン・ワールド」について、2026年5月10日（日）をもって運営を終了することを発表した。
【写真】FRUITS ZIPPER＆CUTIE STREET、春のUSJ満喫vlog公開
2012年3月16日（金）のパークの開業以来、小さな子どもから大人まで本気で楽しめるエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」の中で、家族の思い出を見守ってきた「セサミストリート・ファン・ワールド」。今後の「セサミストリート」との取組みとパーク体験のさらなる進化を理由に終了が決定。これに伴い「セサミストリート・ファン・ワールド」を愛してくれたゲストへの感謝を込め、今までの思い出と絆を繋ぐ特別イベント「フォーエバー・フレンズ 〜ずっと友だち〜」を3月20日（金）から運営終了日にあたる5月10日（日）まで開催。
なお、「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U！！！ バージョン」や「アルティメット・ブルース・バッシュ 〜音楽の色〜」、「セサミストリート 4-D ムービーマジック（現在は休止中）」、グリーティングなど、エリア外では引き続き「セサミストリートTM」の仲間たちとの体験を楽しめる。
「フォーエバー・フレンズ 〜ずっと友だち〜」では、2つの催しを企画。
1つ目が「セサミストリート」での思い出を残すのにぴったりの「思い出うつそうカード」。パーク内の特定の場所でかざして撮影すると、エルモたちと風景が一つになった写真が撮れる、スペシャルなカードをプレゼントするものだ。
そして4月11日（土）からは「みんなの宝物ボード」 をエリア内２ヶ所に設置。ゲストそれぞれの心の中にある、大切なこの街での「宝物」のような思い出をメッセージカードに書き、セサミストリートの仲間たちに届ける。これまでの思い出や感謝の気持ちをメッセージにのせて伝えられるまたとない機会となる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【Not Sponsored 記事】
