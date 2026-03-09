佐藤健、SNSとの付き合い方に持論展開「その先の人間を想像できるか考えることが大事」
【モデルプレス＝2026/03/09】俳優の佐藤健が9日、都内にて開催された「綾鷹 HITOIKI STUDIO」PRイベントに出席。SNSとの付き合い方についてトークを展開した。
【写真】飲料新アンバサダー36歳イケメン俳優が飲む横顔ドアップ
同イベントでは、佐藤が出演する新CMでも登場するラジオブース「HITOIKI STUDIO」をステージ上に再現し、寄せられたお便りについてトークを展開する場面も。「日々大量の情報に触れていて、時々物事に深く向き合えていないような感覚があります。佐藤さんは何事にもしっかりとご自身の考えを持たれているイメージですがSNSとの付き合い方など意識されていることはありますか？」という30代女性からのお便りには「SNSだとスマホと向き合ってるような感覚になってしまうと思うんですけど、やっぱり発信するのもSNSを利用するのも人なので、その先の人間を想像できるか考えることが大事だと思います」「普通に会話してたら『この人本当のこと言ってるのかな』『嘘ついてるのかな』って普通にみんな考えると思うんですけど、SNSも一緒なので逆に何か発信する時もその先に絶対それを受け取る誰かがいるので、その人のことをちゃんと思い浮かべるということは大切」とSNSに対する持論を語った。
また「暇な時にずっと流れてくる動画を観てしまうことは僕もある」とついついSNSを観続けてしまうことに共感も。SNSと向き合う生活の中でオンとオフをどのように切り替えているかと聞かれると「いつも自然体でいることを意識します」ときっぱり。「なので普段から『今がオンだ。今がオフだ』というよりも常に肩の力を抜いて自分らしくいる」ことを心がけていると話していた。
「綾鷹」では佐藤を新ブランドアンバサダーに起用し「ひとくち、ひといき。自分のリズムでいこう。」をブランドメッセージに掲げたキャンペーンを3月16日から全国で開催する。また同日より新CMシリーズも放映開始。第1弾「お茶、しよっか。オフィス」篇では「HITOIKI STUDIO」というラジオブースを舞台に、佐藤がパーソナリティとして、リスナーの悩む様子に優しく寄り添うストーリーを描いている。（modelpress編集部）
◆佐藤健、SNSとの付き合い方
◆佐藤健「綾鷹」新ブランドアンバサダー就任
