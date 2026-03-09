トヨタ新型「C-HR」！

トヨタのカナダ法人は2026年2月18日、カナダ国際オートショーで初公開したフル電動SUV「C-HR」の価格を発表しました。

C-HRは、全長4.3〜4.5ｍ程度のC-SUVセグメントの世界戦略車として2016年にデビューしました。初代は日本でも販売されていましたが、2023年に登場した2代目は海外専売モデルとなっています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「C-HR」です！ 画像で見る！（44枚）

2代目は欧州市場で先行販売されており、ハイブリッド車（HEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、バッテリー電気自動車（BEV）の3種類があります。今回カナダで発表されたのはBEVとなります。

ボディサイズは全長4520mm×全幅1870mm×全高1620mm、ホイールベース2750mm。クーペのように傾斜したルーフとワイドなスタンスによって、スポーティな個性を演出しています。

インテリアは14インチの大型モニターとフローティングセンターコンソールが目をひきます。2つのワイヤレス充電器を備えるなど、デジタル世代にふさわしい快適性と上質感を提供します。

ラゲッジ容量は約720リッターで、後席を倒すと最大1685リッターになります。日常使いからレジャーまで幅広い用途に対応します。

パワートレインはeAxle（モーター、トランスアクスル、インバーターを一体化した駆動システム）を前輪軸に搭載したFWDと、前後輪それぞれに搭載したAWD（4WD）があります。

最高出力および一充電走行距離はFWDが221馬力／496km、4WDが338馬力／最大452kmとなっています。いずれもステアリングホイールにあるパドルシフトによって、回生ブレーキの効き具合を4段階で調整可能です。

グレード構成は「SE FWD」「XSE AWD」「XSE プレミアム AWD」の3種類。価格は4万8300カナダドル（555万円）から。3月に発売予定です。

カナダ市場における初代C-HRは、2リッター直列4気筒ガソリンエンジン車でした。それが今回一気にピュア電動モデルへと飛躍的に進化しました。トヨタが推進する電動化戦略のもと、C-HRも新たなステージへと踏み出した格好です。