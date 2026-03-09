NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で豊臣秀長／小一郎（仲野太賀）の正妻・慶（ちか）を演じる吉岡里帆が、自身のInstagramを更新し、初登場が3月29日放送の第12話であることを報告した。

投稿では、大ぶりの眼鏡をかけ黒いジャケットを羽織った私服姿で絵画を眺めるオフショットを掲載。そのほか入り江を見下ろす海景や夕焼けに染まる橋上の1枚、城跡の石垣、飛行機の翼越しに広がる雲海など風景写真を投稿している。

キャプションでは、自身が演じる慶について「戦国時代、武家の娘らしい“常在戦場”の精神を持つ屈強な女性です」と紹介。「かなりクセ強キャラなので、皆様に楽しんで頂けるかな？どうかな？と試行錯誤しながら撮影しております」と役づくりへの手探りの様子を明かしつつ、「“生命”を全うする感覚を駆け巡らせて…どうぞよろしくお願いします」と視聴者への意気込みをつづった。

吉岡にとって大河ドラマは今作が初出演。秀長役の仲野太賀、秀吉役の池松壮亮らと、激動の戦国時代をどう彩るのか注目が集まる。（文＝リアルサウンド編集部）