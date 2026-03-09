ゴミ箱界のデロリアンだ。

突然ですが、うちの自治体にはゴミの日が週に4回あります。なかでも可燃とプラの日は、ビニールのゴミ袋を交換するが億劫なんですよね。理由のひとつには、突っ込んだ袋がすぼんだままで、外側から空気に押されて広がらないことがあります。

ホントにささいなことなのですが、解決策もないまま毎度ゴミの日を迎えています。

テックの力で解決

サンコーから、袋を自動で広げるゴミ箱「PITA BOX」30Lが新登場。袋を仕込んでボタンを押すとファンの風で四角く広がるハイテクっぷりです。

スイッチ長押しから約10秒で、底まで自動で無駄なく広がります。これでゴミ箱内にデッドスペースが生じません。

ビニール袋は市販品でOK。隙間なく枠組みにセットしないと上手く広がらないのでご注意あれ。あとはゴミの日がちょっぴりストレスフリーになります。

開閉もハイテク

電力はUSB-Cで充電します。そしてフタを開くのはセンサーに手かざしか、ボタンにタッチで行います。衛生的ですし、足踏み式でもないので超簡単。ゴミ箱なのに家電ですね。

デザイン的にはただの長細い箱ですが、銀色のボディーは傷が目立ちにくいヘアライン加工のステンレス製。ってことはこれ、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のデロリアンと同じですよ？ 時空は超えないけど、存在感は1.21ジゴワット級。キッチンの未来に行けそうです。

Image: THANKO

このアイデアは共感の嵐

筆者は家のごみ捨て当番なので、この空気でボフっとなるプチストレスを週に何度も感じています。テックの力で解決させるってアイデアは、もう共感の嵐しかありません。

ちなみに我が家では、今でも無印の｢再生ポリエチレン入り ごみ袋｣を使っています。10枚連結しているので、交換の手間が9回減らせます。これもストレスを減らす工夫でオススメです。

Source: YouTube, THANKO