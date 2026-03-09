筧利夫、63歳新たな挑戦“開幕”…「バーベルを持ったり」大阪で熱弁 井上ひさし作品『国語事件殺人辞典』

筧利夫、63歳新たな挑戦“開幕”…「バーベルを持ったり」大阪で熱弁 井上ひさし作品『国語事件殺人辞典』