¡Ú£×£Â£Ã¡Ûà£²£¸£²È¯ÃËá¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤¬µÈÅÄÀµ¾°¤Îà¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥°¥Ã¥ºá¤Ç±þ±ç¡¡´ÑµÒ¥Ó¥Ã¥¯¥ê
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿à£Í£Ì£Â£²£¸£²È¯ÃËá¥¢¥À¥à¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¡Ê£´£°¡Ë¤¬ÍèÆü¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¼þÊÕ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¤ÎµÈÅÄÀµ¾°¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥À¥ó¥Ù¥ë·¿à¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥°¥Ã¥ºá¤òÎ¾¼ê¤Ë±þ±ç¡£¼þ°Ï¤Î´ÑµÒ¤¬¶Ã¤¤¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¤ë»Ñ¤ò¼«¤é¤Î£Ø¤Ë¸ø³«¤·¤Æ³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏµÈÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ËÜ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢¶áÆ£¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢ÏÂÅÄµ£»á¡Ê¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤é¤È¸òÎ®¡££Ø¤Ç¡Ö»ä¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¿ô¿Í¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ï£²£°£°£¸Ç¯¤«¤é£±£±Ç¯´Ö¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ËºßÀÒ¡££·Ç¯Ï¢Â³£²£µËÜÎÝÂÇ¡¢£´ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢£µÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï½Ð¾ì¤ÈÌ¾¤ò»Ä¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£Åö»þ¤«¤éµÈÅÄ¡¢»³ËÜ¤Î£Í£Ì£Â¤Ç¤Î³èÌö¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£