3児の母・川崎希、0歳次女のお昼寝ショット公開に反響「天使の寝顔」「まつ毛長くて羨ましい」
【モデルプレス＝2026/03/09】タレントの川崎希が3月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。グーちゃんの愛称でおなじみの次女の昼寝姿を披露し、話題となっている。
【写真】38歳3児のママタレ「指吸ってるのがキュートすぎ」0歳次女の眼福お昼寝ショット
川崎は「グーちゃんお昼寝」とコメントを添え、眠る次女の写真を投稿。指を吸いながら安心しきった顔で眠る、微笑ましい姿を披露した。また「今ネイボールの赤ちゃんも遊びに来てるよ まだ小さすぎて一緒には遊べないけど 4ヶ月違いだからもう少し大きくなってたら遊ぶかな〜」と続け、モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーとの共通の友人でモデルのネイボールの長女が遊びに来ていたことを報告している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「天使の寝顔」「まつ毛長くて羨ましい」「指吸ってるのがキュートすぎ」「今しか見れない姿」「最高の癒し」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にアレクと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎希、スヤスヤ眠る次女を公開
◆川崎希の投稿に反響
