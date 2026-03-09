東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
実質賃金（1月）8:30
結果 1.4%
予想 0.9% 前回 -0.1%（前年比）
貿易収支（1月）08:50
結果 -6004億円
予想 -1兆831億円 前回 1349億円
【中国】
消費者物価指数（CPI）（2月）10:30
結果 1.3%
予想 0.9% 前回 0.2%（前年比)
生産者物価指数（PPI）（2月）10:30
結果 -0.9%
予想 -1.1% 前回 -1.4%（前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
ハメネイ師の次男モジタバ師をイラン最高指導者に選出
イラン革命防衛隊（IRGC）が新最高指導者に忠誠を誓う
最高指導者の命令を遂行するため「完全な服従と自己犠牲の覚悟」がある
イランのラリジャニ氏
新たな最高指導者を任命できたことは敵の予想を覆した
モジタバ師は父から「指導者の教育」を受けて育ち、国家統治に役立つだろう
イラン軍が月曜日に「奇襲攻撃」実行へ
米国にとって今後より厳しい日々が待ち受けていると警告
トランプ米大統領
イラン戦争は自身の支持層にかつてないほど人気だ
イランの核脅威が排除されれば原油は急落する
短期的な原油急騰は平和のために支払う代償としては小さなもの
ヘグセス米国防長官「米国によるイラン攻撃はほんの始まりに過ぎない」
グラハム米上院議員「モジタバ師は父親と同じ運命をたどるだろう」警告
米国務省がサウジアラビア駐在の外交官に「強制退去」命令
【原油相場】
G7が緊急石油備蓄の放出を協議へ（FT）
