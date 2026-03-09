佐藤健、新生活のお悩みにアドバイス「自分らしくいることが大事」 計画を立てるのは苦手
俳優の佐藤健が9日、都内で行われた『綾鷹 HITOIKI STUDIO』PRイベントに登壇し、新生活のお悩みに回答。自身の性格も明かした。
【全身ショット】かっこよすぎる…ダークグレーのスーツで登場した佐藤健
イベントでは、CMにちなんで、「HITOIKI STUDIO」風のセットでボードに掲示された20〜30代からの“お便り”についてトーク。「新しいチームへの配属が決まり、わくわくもある一方でなじめるか不安です」という“お便り”には、「自分らしくいることが大事なんじゃないですかね」と回答した。
自身の新しい環境との向き合い方にも触れ、「仕事柄現場が変わるたびに新しい環境になるので、自分が思っていた常識と違うものに出会ったときに楽しめるかが大事。拒否するオンではなくて、おもろいじゃんって思えるようにするのは大事」とし、「なじもうと無理しない。自分のやるべきことを粛々と確実にやっていたら、、見てくれる人は見てくれている」とキッパリ。自身についても「気づいたら絆が強まっているというか無理して人と距離を縮めようと想わないタイプ。基本的には自然体で」と語った。
続いての「日々大量の情報に触れていて、ときどき物事に深く向き合えていないような感覚があります」というお便りの回答の中でも、「常に肩の力を抜いて、自分らしくいられることを大切にしています」と話した佐藤は、オンオフの切り替えは「あんまりしない」とぽつり。
自身のSNSとの付き合い方について、「暇なときにずっと流れてくる動画をえんえんと眺めてしまう時間は僕もあるので、もったいないな、外に出て体動かしたいなって想うこともあります」としつつ、意識してスマホと距離をとることはあるかと聞かれると、「計画を立てて生活をすることが得意な方ではなくて、その場の気分で動くことが多い」と告白。「計画が立てられないです」と明かしていた。
佐藤が出演する新CM『お茶、しょっか。オフィス』は、16日より放送される。
