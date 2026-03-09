ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。最近悩まされていた帯状疱疹の現況について綴りました。



津久井さんは、「帯状疱疹ですが、回復して来たと思います♪」と題したブログで、「痛みがおさまってきて６日あまり。皮膚や足の違和感もなくなって来ました〜♪」と報告。

罹患した当初は痛みや発疹がひどく、「どうなるんだぁ〜って思いました」と振り返っていますが、現在は快方に向かっていることを明かしました。







周囲から「すごい回復力ですね」と言われたことに対し、津久井さんは「きっと本の出版を始めとして、やりたいことがあったおかげだと思います」と自己分析。「こういう気持ちって大切ですね♪」と2026年4月に控えた著書の発売など、前向きな意欲が回復の源であることを示唆しました。







ブログの最後では、「色々とご心配をおかけしました」とファンや関係者への感謝の気持ちを示し、「今後もストレスには気をつけます やることをしっかりやっていきます♪」と今後の体調管理への意気込みを表明しています。







また、2024年10月のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などを務めていました。



【担当：芸能情報ステーション】