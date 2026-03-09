セ・リーグ６球団の監督が９日、都内で行われたＪＥＲＡ×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクトの発表会見に出席した。

２０２０年からセ・リーグ公式戦のタイトルパートナーを務める日本最大の発電会社ＪＥＲＡと６球団が手を組み、持続可能でより良い社会の実現に向けた取り組みを３年間の期間を通じて進める。

１年目の今季は環境・エネルギー問題に気づいてもらうことを目標に、脱炭素ナイター（仮称）の実施やファン参加型の取り組みを指導させる。

自らが行っている地球環境に優しい取り組みを問われた指揮官たちは、「ストローの問題も出てるし、スタバに行ってもストローはいただかないようにしている」（巨人・阿部監督）、「コーヒーを飲むときはタンブラーを持っていく」（ヤクルト・池山監督）、「エコバッグを持ち歩く」（ＤｅＮＡ・相川監督）、「紙コップはフニャフニャになるまで使う」（中日・井上監督）、「マイ箸を持ち歩く）（広島・新井監督）とそれぞれの取り組みを披露した。阪神・藤川監督は「グラウンドと家の往復しかしてないんで」と前置きし、「妻がやってくれてます」と話していた。