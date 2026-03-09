魚類学者でタレントのさかなクン（50）が、8日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。母親の手紙に号泣した。

MCの山崎育三郎（40）から「お母さまからお手紙をいただいているんですよ」と伝えられると、さかなクンは「えぇ、お手紙？ ありがとうギョざいます」と驚いた様子。山崎が代読した。

「いつも夢のような出来事があって、驚いたり楽しませてくれて、とてもうれしく感謝しています」。そして、小学校の卒業式の日に6年間大切に使ったランドセルを背負って行くと、周囲から好奇の目を向けられたエピソードが記された。その時に校長と担任に、母親が「『小学校生活最後の大切な日にランドセルで登校して、お子さんは偉いです』とお言葉をいただき」と明かし、心からうれしく思った、とつづった。

「好きな事を自由に、好きなようにさせていたら、好きを貫き、“さかなクン”になっていました」と息子の成長について触れ、「お母さんにとって、自慢のさかなクンです」と締めくくられた。

途中から涙が止まらなくなったさかなクンは「ありがたいです」とハンカチで拭った。「魚ばっかりで周りが見えていないことが多いから、だからこそみんな心配してくれたり、手を差し伸べないとと思ってくださったんだな、ってすごく思いました」と話した。