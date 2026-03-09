村田製作所<6981.T>の下げがきつい。前週末６日の取引終了後に、自社のＩＴ環境において、第三者による不正アクセスを確認したと発表しており、これが嫌気されている。



同社では、２月２８日に不正アクセスの可能性を認識し初動調査を開始、３月１日に本格的な調査を開始した結果、第三者による不正なアクセスが行われ、社外関係者に関する情報及び自社に関する情報が不正に読み出された可能性があることを確認したという。同社では、危機対策本部を設置するとともに、外部のサイバーセキュリティー専門機関との連携を開始し、影響範囲の調査及び被害拡大防止のための対応を進めているとしているが、業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS