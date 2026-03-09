「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午後２時現在で、エービーシー・マート<2670.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



３日の取引終了後に２月度売上高を発表。既存店売上は前年同月比４．８％増と２カ月連続で前年実績を上回った。中旬からスタートした旧正月需要や下旬にかけて暖かい日が続いたことから春物商品の需要が伸びた。商品別ではランニング・ウォーキングシューズやアパレル、キッズシューズが好調だった。なお、全店売上高は同６．４％増だった。



これを受けて４日の株価は上昇したものの、諸経費や賃金の上昇で足もとの既存店売上高の堅調さが利益面に反映されにくくなっており、反応も一時的にとどまる。これが月次売上高発表後の売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS