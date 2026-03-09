宮代大聖がスペイン2部初ゴール含む2発!! ラス・パルマス指揮官も絶賛「2得点は偶然ではない」
ラス・パルマスのFW宮代大聖が8日、ラ・リーガ2部第29節のセウタ戦で加入後初ゴールを含む2得点を決めて4-0の勝利に貢献した。
宮代は昨季のJ1で11ゴールを決め、7月にはEAFF E-1サッカー選手権で日本代表デビューを飾った。今年1月よりヴィッセル神戸からの期限付き移籍で欧州挑戦をスタートさせている。
4試合連続の先発出場となったセウタ戦では右ウイングに入ってプレー。1点リードの後半10分、MFセルヒオ・ビエラがスルーパスに反応して放ったシュートのこぼれ球に詰めて、加入後6試合目の出場で初ゴールを奪った。
さらに宮代は後半13分、DFクリスティアン・ギテレスのグラウンダークロスをファーサイドで合わせて追加点をゲット。そのままフル出場し、チームは4-0の勝利で5位に浮上した。
地元紙『ラ・プロバンシア』によると、ルイス・ガルシア・フェルナンデス監督は「宮代は才能、能力、並外れた闘志を持っている。前半にもあらゆるプレーで顔を出し、前進して攻撃をしていた。2得点は偶然ではない」と絶賛している。
