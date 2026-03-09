【テニス速報】 BNPパリバ・オープン 第5日 ロバート キャッシュ / JJトレーシー vs フランシスコ カブラル / ルカス ミードラー
BNPパリバ・オープン
大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日
開催地：アメリカ インディアンウェルズ
コート：ハード（屋外）
結果：[ロバート キャッシュ / JJトレーシー] 1 - 2 [フランシスコ カブラル / ルカス ミードラー]
BNPパリバ・オープン第5日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス1回戦で、第2シードのロバート キャッシュ / JJトレーシーと第7シードのフランシスコ カブラル / ルカス ミードラーが対戦した。
第1セットはフランシスコ カブラル / ルカス ミードラーが6-2で先取。第2セットはロバート キャッシュ / JJトレーシーが6-3で奪い返したが、第3セットはフランシスコ カブラル / ルカス ミードラーが10-8で制し、フランシスコ カブラル / ルカス ミードラーがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-09 14:32:06 更新