【WBC】“被本塁打最多”の韓国が狙う奇跡　“東京R最少失点”の豪州に「5点差以上かつ2失点以下」で勝てるのか

大会最多タイの「被本塁打」という不名誉を背負う韓国は、東京ラウンド最少失点を誇るオーストラリア相手に「5点差以上かつ2失点以下」で勝利することはできるのだろうか。

【関連】「“英雄”から“逆賊”に転落」敗退危機の韓国、米出身選手に厳しい声

8日の台湾戦で敗れて1次ラウンド敗退危機に追い込まれた韓国は、9日のオーストラリア戦の先発投手として左腕のソン・ジュヨンを予告した。

ソン・ジュヨンは7日の日本戦でリリーフ登板し、1回1被安打無失点を記録した。1本の安打は大谷翔平に打たれたものだった。この日のソン・ジュヨンは最速93.3マイル（約150.2km）、平均球速91.6マイル（約147.4km）で、球威が完全に戻っていることを知らせた。

“日韓戦”の登板はソン・ジュヨン本人が志願したものだった。オーストラリア戦の先発登板が確定していたためだ。

ソン・ジュヨンは「日韓戦の前に、オーストラリア戦で先発登板することを伝えられた。元々は台湾戦で登板する予定だった」とし、「だから、オーストラリア戦を前に日韓戦で感覚を点検するという考えで登板したいと自ら願い出た」と説明した。

当初、オーストラリア戦の先発投手として予定されていたのは、チェコとの大会初戦で先発登板したソ・ヒョンジュンだった。

リュ・ジヒョン監督は沖縄キャンプの時点で、ソ・ヒョンジュンとチョン・ウジュを「1+1（第2先発制）」で括り、チェコ戦とオーストラリア戦で活用する構想を立てていた。そのため、ソ・ヒョンジュンはチェコ戦を3回42球で切り上げた。

WBCでは球数が50球を超えた場合、必ず中4日を空けなければならない。そのため、指揮官はオーストラリア戦を見据えて戦略的な判断を下した。ソ・ヒョンジュンは3回4被安打、1四球、2奪三振の無失点で任務を完遂した。

しかし、ソ・ヒョンジュンの代わりにソン・ジュヨンがオーストラリア戦に先発登板することになり、計画は変更された。

ソ・ヒョンジュンはチェコ戦で比較的多くのクリーンヒットを許した。ソ・ヒョンジュンのツーシームをチェコの打者が上手く打ち返した。ソ・ヒョンジュンも「チェコの打者がツーシームの下側をうまく捉えて打ち返したので驚いた」と言うほどだった。

こうした状況で、ここまで本塁打6本を放っているオーストラリアの打線と長打力を、ソ・ヒョンジュンが抑えるのは容易ではないと判断したものと見られる。ソ・ヒョンジュンと共に登板を予定されていたチョン・ウジュは、すでにチェコ戦で本塁打を浴びるなど不安定さを露呈しており、その後の日本戦、台湾戦では登板していない。

ソン・ジュヨン（写真提供＝OSEN）

ソン・ジュヨンには「オーストラリア打線を2失点以下に抑える」という重大な任務がある。相手打線を封じ込め、韓国打線が5点差以上を記録してこそ、韓国はマイアミ行きのチャーター機に乗ることができる。

ソン・ジュヨンは「まず今考えていることは、全力投球をしなければならないということであり、本塁打を打たれてはいけないということだ。四球を与えることになっても、制球を鋭くすることが重要だと思う」とし、「失点を抑えることと“場合の数”のせいで負担になるのは事実だ。しかし、（所属する）LGツインズでもこうした危機がある時に何度かやり遂げたことがある。コンディションをしっかり回復させて、明日は上手く投げてみる」と覚悟を固めた。

韓国はチェコ戦で被本塁打1本、日本戦で被本塁打4本、台湾戦で被本塁打3本の計8本とし、被本塁打数でブラジルとともに最多タイとしている。対するオーストラリアはここまで3試合5失点と東京ラウンド最少失点としているが、2009年大会以来の8強進出へ奇跡は起こせるのだろうか。

（記事提供＝OSEN）