俳優の竹内涼真（32）が9日、都内で5年ぶりの主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」の制作発表記者会見に登場。教会の礼拝堂で熱唱した。

ゴスペル調のソウルフルな音楽が、物語を鮮やかに彩る作品で、竹内は5年ぶりのミュージカルで詐欺師役という新たな役どころに挑む。

会見では3曲歌唱した後にトークを展開。「今日は僕らの作品の温度感というか、熱量が皆さんに伝わればいいかなと、そんな気持ちで臨みました。いいチームワークで届けることができたと思います。この作品を成功するためには、簡単な道のりではなくて。楽曲の難しさや言語の壁、いろんな僕ら日本人との距離があるかもしれないけど、キャストの信じる力でどんどん距離を縮めて、最後信じ切ることができれば、劇場で奇跡が起こるのかなと思って、稽古を続けています」と笑顔で話した。

カンパニーの印象について「カンパニーの雰囲気は凄くいい。めちゃくちゃ仲良いし、お互いリスペクトしあっている」とコメント。「どういう作品にしたいか？それは見れば分かるって。観に来たら絶対後悔させないって言う作品。それくらいハードな稽古をしていますし、あと1カ月を切ってますけど、これからどんどん行きますよ」と意気込みを語った。

「ミュージカルは2回目だけど、もしかしたら今後やらないかも。それくらいの熱量をかけてこの作品に挑むつもり。どうせやるなら歴史に残るミュージカルにしちゃいたいなと思っています。カンパニー全員で大きな波を作っていけたら。全員でぶちかまします。楽しみにしていてください」とアピールした。

会見には昆夏美、セントチヒロ・チッチ、糸川耀士郎、木原瑠生、MARIA-e、マルシア、真瀬はるかも出席した。