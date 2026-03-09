フジテレビ、プライム帯40.6％の大改編 GP帯10年ぶり音楽レギュラー番組＆『タイムレスマン』昇格など
フジテレビ本社にて9日、「FUJI FUTURE UPDATE〜コンテンツラインナップ発表会2026春〜」が開催。フジテレビ系2026年4月期のタイムテーブルをはじめ、新番組やリニューアル番組の詳細、その他コンテンツ展開などについて説明が行われ、全日で24.2％、ゴールデンで37.1％、プライムで40.6％という大改編を実施すると発表した。
冒頭のあいさつで、投資戦略センター編成管理部長の赤池洋文氏は「フジテレビは今、従来の放送事業も大切にしながら、コンテンツ起点の会社に生まれ変わるという変革の時を迎えております。そのためには視聴者の皆さまに新しい価値を提供することが不可欠だと考えております。それはつまり“コンテンツの楽しさの再構築”に他なりません」と説明。
そのうえで、コンテンツを作るために重要になってくるのは「熱」だとし、「コンテンツとファンの深いエンゲージメント。その熱こそがコンテンツの成長を爆発的に加速させると考えています」と今回の改編の意図を語った。
こうした考えを踏まえたコンテンツ戦略として、「ヒートMAX」というスローガンを掲げることも発表。「コンテンツの楽しみ方が広がり、境界線もなくなった現代において何より価値を持つのは“個人の好みの深さ”。誰かの心に刺さると熱狂的なファンが生まれ、その熱からあふれ出た感情はSNSなどを通じて周囲に共鳴していく。その結果、リーチを最大にしていきたいと思っています」とアピールした。
これらの方針のもと、2026年4月期は、全日24.2％、ゴールデン37.1％、プライム40.6％という大改編を実施。「かつてないほど大きな変革の時を迎えており、フジテレビはコンテンツ制作において大きな挑戦に踏み切った証拠だと思ってもらえたら」と力強く語った。
さらに赤池氏は「GP帯には視聴者の熱狂を生む魅力的な番組を取り揃えました」と堂々宣言。情報とバラエティの制作チームが融合して生まれた2時間の生放送番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』、フジテレビのGP帯として実に10年ぶりとなるアーティスト本格歌唱による音楽レギュラー番組『STAR』、人気キャストによる座組をパワーアップして送る『ナゾトレMAXXX』、満を持してレギュラー化する『かまいたちの瞬間回答！〜60秒でお悩み解決〜』などを挙げた。
その中には、深夜帯から全国ネット＆ゴールデンタイム（毎週金曜21時58分〜）に進出するtimeleszの冠バラエティ『タイムレスマン』も。2025年にスタートしたばかりの同番組だが、TVerの年間視聴数トップに輝くという圧倒的な人気を獲得し、わずか1年でGP帯に昇格。企画・プロデュースを行う蜜谷浩弥氏は「『timelesz project』が立ち上がった際、菊池風磨くんと約束をしました。“メンバーが決まったら、すぐに冠番組をやろう”と。そして“必ず国民的番組に育て上げよう”と。約束から1年半でゴールの切符を掴みましたが、本当の勝負はここからだと思っています」と語る。
「timeleszのメンバーは本当にとんでもない熱で毎回の収録に臨んでくれています。その熱がどんどん広まり、制作チームの熱量もすごいことに。深夜放送の1回目で腹筋150回やろうという企画で、風磨がやり遂げた時にスタッフ全員が泣いていました。彼らの熱が我々に伝わって、スタッフ全員が“timeleszの番組をやるなら絶対にヒットさせなきゃならない”という気持ちです。この『タイムレスマン』の熱が日本中に広がっていけばいいと思っています」と意気込んだ。
なお、まだ未解禁となっている月曜20時枠について、赤池氏は「大物MCを迎えての新たなゲームバラエティ番組を鋭意準備しております」とのこと。「詳細は近日に大々的に発表しますので、どうぞご期待ください」と呼びかけた。
