俳優の竹内涼真が９日、東京・キリスト品川教会礼拝堂で主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」（ジェニファー・タン演出、４月４〜２４日、東京建物Ｂｒｉｌｌｉａ ＨＡＬＬ）の製作発表に出席し、劇中の楽曲を生披露した。

１９９２年公開のスティーヴ・マーティン主演映画「奇跡を呼ぶ男」をもとにミュージカル化。２０１０年に米ニューヨークのブロードウェーで上演され、ゴスペル調のソウルフルな音楽が物語を彩る。５年ぶりの舞台で詐欺師役を演じる竹内は「どんな作品か、見てもらえば分かる。見に来れば絶対に後悔させない作品にします。みんなの力を借りながら奇跡を起こせるように頑張りたい」と抱負を語った。

自身２度目のミュージカル出演。「もしかしたら、今後やらないかも、それくらいの熱量をかけて臨むつもりです。どうせやるなら、歴史に残るミュージカルにしたい。ものすごく大きな波を作れたらいいなと。全員でぶちかまします」と力を込めた。

昆夏美、セントチヒロ・チッチ、糸川耀士郎、木原瑠生、ＭＡＲＩＡ―Ｅ、マルシア、真瀬はるからも出席。大阪、福岡、愛知での公演も予定している。