俳優の岡田准一が９日、都内でアウトドアブランド「マムート」の「ＤＯ ＩＴ ＡＮＹＷＡＹ．」キャンペーン開催記念イベントに出席した。

同ブランドのアンバサダーを務めている岡田は、最新プロダクトを着用し「裸で布団に入って包まれた優しさがある」とべた褒め。「好きな道を生きる」というシーズンスローガンについて「『好き勝手』ではない、好きな道を生きるのは大事。枠を広げながら好きに生きてきた結果、肩書きがどんどん増えていったり…。好きな道を作ってきた人間としては共感できます」とアイドルから俳優、アクション、映像プロデューサーまで多岐にわたる活躍をしている岡田ならではの目線で語った。

近年は柔術の国際大会にエントリーすることも。「『どこ目指してんの？』と言われる」というが「勝てなくてもチャレンジする、というか本物を目指していくというのが僕のスタイル。夢中でやる」と充実の表情をみせる。「道の途中ではあるけど『極めよう』と何かを学ぶことが前に進んでいくことにつながると実感しています」と語った。