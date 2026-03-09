台湾に敗戦で崖っぷち…判断ミスの野手、被弾投手に批判集中

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが8日、東京ドームで行われ、韓国が延長10回タイブレークの末に台湾に4-5で惜敗。米国で行われる準々決勝進出へ厳しい状況に置かれた。攻守に精彩を欠いた韓国系米国人のシェイ・ウィットコム内野手やデーン・ダニング投手に、韓国のメディアが「こんなはずじゃなかった」と厳しい声を上げている。

この大会、ウィットコムはチェコとの初戦で2本塁打したものの、その後は当たりが止まっている。日本戦は4打数無安打、そして台湾戦も3打数無安打に終わった。1点を追う5回には無死一、三塁の好機に併殺打。同点にはしたものの反撃ムードがしぼんだ。

そして延長10回の一塁守備だ。タイブレークで始まった無死二塁の場面でバント処理。三塁送球でアウトを狙ったが裏目に出てセーフとなり、この走者が決勝のホームを踏んだ。また、今大会初登板のダニングは3-2とリードした8回、手痛い逆転2ランを浴びた。

大きな期待をもって招集された韓国系選手が精彩を欠く状況に、地元メディアから厳しい声が続いている。「OSEN」は「無安打＋併殺＋判断ミス、被本塁打まで…韓国系大リーガー三銃士、こんなはずじゃなかった」と厳しく批判した。「大リーグで活躍する韓国系選手たちが、自身の役割を果たしてくれなかった」と敗因に挙げた。

また日刊紙「韓国日報」は「期待集めた韓国系大リーガー、結局今回も沈黙」という記事を掲載。事前の強化試合で受けた期待と、開幕後の落差を「180度変わった」と表現した。2023年のWBCでトミー・エドマン内野手（現ドジャース）が打率.181に終わったのも引き合いに出し「今回も韓国系選手たちは、決定的な瞬間に沈黙して期待に応えなかった」とバッサリだ。



