シント＝トロイデン松澤海斗がセルクル・ブルージュ戦で決勝ゴール

ベルギー1部シント＝トロイデンVV（STVV）は現地時間3月8日、リーグ戦でセルクル・ブルージュと対戦し2-1で勝利した。

途中出場のFW松澤海斗が劇的な決勝ゴールを奪い、ファンからは「素晴らしすぎる！」「熱い」と反響を呼んでいる。

1-1の同点で迎えた後半41分、左サイドでボールを受けた松澤はMF伊藤涼太郎へパスを預けると、そのままゴール前へスプリントを開始。伊藤からの絶妙なスルーパスを引き出すと、冷静にシュートを流し込んで勝ち越しに成功した。これが決勝点となり、チームを勝利に導いている。

この日のSTVVは日本人選手6人がスタメン出場。MF山本理仁に代わって途中投入された松澤のほか、伊藤、GK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、DF谷口彰悟、FW後藤啓介がフル出場を果たした。

この勝利でSTVVは勝ち点を57に伸ばし、首位ロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズと勝ち点3差の2位グループに浮上。上位6チームによるプレーオフ1進出を決めているなか、逆転での首位通過へ望みをつないだ。

殊勲の活躍を見せた松澤に対し、SNS上では「海斗すげー」「素晴らしすぎる！」「海斗選手のスピードを活かした伊藤選手のパス最高」「熱い」「素晴らしいワンツー」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）