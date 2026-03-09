ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）の所属事務所ADOR（アドア）が、メンバーのダニエル側とミン・ヒジン前代表を相手取り提起した、430億ウォン（約45億円）規模の損害賠償請求訴訟が26日に始まる。

8日、法曹界によると、ソウル中央地裁民事合議31部〔南仁洙（ナム・インス）部長判事〕は26日午前10時、ADORがダニエル側とミン前代表を相手に起こした損害賠償訴訟の第1回弁論準備期日を開く。

民事合議31部は、先月ミン前代表がHYBE（ハイブ）を相手に提起したプットオプション（株式買い取り請求権）代金訴訟の一審で、HYBEに約256億ウォンを支払うよう命じる判決を下し、ミン前代表の主張を認めた裁判部でもある。

HYBE傘下のレーベルであるADORは、NewJeansのメンバーらとの専属契約紛争を続ける中、昨年12月にダニエルとの専属契約解除を宣言し、損害賠償訴訟を提起した。ADORは今回の紛争を招き、NewJeansの離脱と復帰の遅れに重大な責任があるとして、ダニエル側とミン前代表に法的責任を問う立場だ。

これに先立ち、NewJeansのメンバーらはHYBEとの対立の末に解任されたミン前代表の復帰などを要求したが受け入れられず、昨年11月、ADORが専属契約に違反したとして契約は解除されたと主張している。

これに対しADORは、NewJeansとの契約は依然として有効だとし、昨年12月に専属契約有効確認訴訟を提起した。その後、ソウル中央地裁民事合議41部〔鄭会逸（チョン・フェイル）部長判事〕は、ADORとNewJeansの間の専属契約は有効だと判断した。

一方、ミン前代表は先月、記者会見を開き、プットオプション代金256億ウォンを放棄する代わりにHYBEとの民事・刑事紛争を中断することを提案した。ミン前代表は「5人全員が集まり、自由に夢を描ける環境を作ってほしい」と述べ、NewJeansの5人そろっての活動再開を求めた。