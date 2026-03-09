かまいたち、フジ冠番組が特番→レギュラー化「正直でありたいと」「一茂さんのようでありたいと（笑）」【コメントあり】
フジテレビは9日、同局内で『FUJI FUTURE UPDATE コンテンツラインナップ発表会2026春』を開催。4月期の番組改編でお笑いコンビ・かまいたちの冠番組がスタートすることを発表した。
【写真】フジテレビ4月期の新たな番組【一覧】
番組名は『かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜』（毎週金曜 後9：00）。本番組は、LINE ヤフー株式会社が運営する「Yahoo!知恵袋」とのコラボレーションにより、「Yahoo!知恵袋」のサービス開始以降寄せられた累計2億8000万件以上におよぶ質問を、あっという間に超速60秒で"瞬間回答"し、次々とお悩みを解決していく情報バラェティー番組。
これまで特番として4回放送された『凍った悩みを60秒で瞬間回答!』が、大好評を受け、このたび『かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜』として、GP帯レギュラー化が決定した。同番組チーフプロデューサーの木月洋介氏は「ひっぱりとか、もったいぶることを一切やめまして、タイパ時代の今に合った番組になっている」と見どころを語った。
同局は、改編のキャッチフレーズに「ヒートMAX −人の心を動かす『熱』が、新しい広がりを生む」を掲げ、改編率は全日24.2%、ゴールデン帯37.1％、プライム帯40.6％となった。
■かまいたちコメント
――特番からレギュラー番組になると聞いた時のお気持ちを教えてください。
濱家）シンプルに楽しい番組がレギュラーになるのはうれしかったですし、役立つ情報を届けていくので、皆さんに喜んでいただける番組になるんじゃないかなと思います。
山内）世の人々の役に立つ番組は今までなかったと思うので（笑）、ライフハック的な情報をたくさん伝えられるのはうれしいですね。
――今後、どんな番組にしていきたいですか？
濱家）テンポよく数多く情報を見せていくのですが、“それあんまりやろ〜”の情報の時は、ちゃんと“それあんまりやろ〜”ということを示していきたいと思います（笑）。本当に役立つ情報の時にちゃんと良いが伝わるように、正直でありたいと。真摯に臨みたいと思います（笑）
山内（長嶋）一茂さんのようでありたいと（笑）。
――どんな方にゲストに来て欲しいですか？
濱家）日々の生活の中にある身近なことを取り扱うので、主婦をされているタレントさんに来ていただいて、一番リアルな声を聞いてみたいですね。
山内）ただ会いたいだけなんですけど…大谷翔平さんです。
――最後に新番組への意気込みと、視聴者へのメッセージをお願いします。
濱家）思いっきりバラエティーなだけではなく、楽しいことをやりながら、ためにもなることをやっていくので、気が付けばこの時間帯はフジテレビが点いているような、皆さんの近い存在の番組になれたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
山内）見てためになる、意味のある番組にします！フジテレビは生まれ変わります！（笑）
【写真】フジテレビ4月期の新たな番組【一覧】
番組名は『かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜』（毎週金曜 後9：00）。本番組は、LINE ヤフー株式会社が運営する「Yahoo!知恵袋」とのコラボレーションにより、「Yahoo!知恵袋」のサービス開始以降寄せられた累計2億8000万件以上におよぶ質問を、あっという間に超速60秒で"瞬間回答"し、次々とお悩みを解決していく情報バラェティー番組。
同局は、改編のキャッチフレーズに「ヒートMAX −人の心を動かす『熱』が、新しい広がりを生む」を掲げ、改編率は全日24.2%、ゴールデン帯37.1％、プライム帯40.6％となった。
■かまいたちコメント
――特番からレギュラー番組になると聞いた時のお気持ちを教えてください。
濱家）シンプルに楽しい番組がレギュラーになるのはうれしかったですし、役立つ情報を届けていくので、皆さんに喜んでいただける番組になるんじゃないかなと思います。
山内）世の人々の役に立つ番組は今までなかったと思うので（笑）、ライフハック的な情報をたくさん伝えられるのはうれしいですね。
――今後、どんな番組にしていきたいですか？
濱家）テンポよく数多く情報を見せていくのですが、“それあんまりやろ〜”の情報の時は、ちゃんと“それあんまりやろ〜”ということを示していきたいと思います（笑）。本当に役立つ情報の時にちゃんと良いが伝わるように、正直でありたいと。真摯に臨みたいと思います（笑）
山内（長嶋）一茂さんのようでありたいと（笑）。
――どんな方にゲストに来て欲しいですか？
濱家）日々の生活の中にある身近なことを取り扱うので、主婦をされているタレントさんに来ていただいて、一番リアルな声を聞いてみたいですね。
山内）ただ会いたいだけなんですけど…大谷翔平さんです。
――最後に新番組への意気込みと、視聴者へのメッセージをお願いします。
濱家）思いっきりバラエティーなだけではなく、楽しいことをやりながら、ためにもなることをやっていくので、気が付けばこの時間帯はフジテレビが点いているような、皆さんの近い存在の番組になれたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
山内）見てためになる、意味のある番組にします！フジテレビは生まれ変わります！（笑）