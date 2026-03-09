大谷が披露した新パフォーマンスに本家もお墨付きだ。日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は、6日のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの台湾戦で満塁本塁打を放った際に右手を顔の前にかざし、左右に振るジェスチャーを披露。これを受け、トレーディングカードの「Topps」は世界最大のプロレス団体「WWE」のスーパースター、ジョン・シナ氏が「YOU CAN’T SEE ME！（見えっこねぇ！）」の決め台詞とともに見せていたポーズと似ていたことからコラボカードを発売した。

Toppsの代表を務めるデイビッド・ライナー氏は「あのパフォーマンスが出たときに（コラボを）やらなきゃと思った。急いでWWEにもMLBにも連絡して手配しました。そのカードは36時間以内に公開することができたんです」と制作までの流れを説明。大谷自身が新パフォーマンスを披露した意図については不明としつつ「僕が直接話をしたわけではないんですけど、（ジョン・シナは）“すっごくいいね！”というふうに、とてもプラスの反応をしてくれたと聞いています。スーパースターがもう一人のスーパースターに“いいね！”というのは凄く良いことに感じます」と“本家”が新パフォーマンスに好印象を抱いていることを明かした。