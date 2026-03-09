¥Ë¥Ã¥×¥ó ÃÎÂ¿¹©¾ì¤¬²ÔÆ¯ ¥¹¥Þ¡¼¥È²½¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤ò¿ä¿Ê
¡¡23Ç¯10·î¤«¤é·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥Ã¥×¥óÃÎÂ¿¹©¾ì¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥Ë¥Ã¥×¥ó¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤ËºÇ¿·¤Î¼«Æ°²½µ»½Ñ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤À¸»ºÀ¤ò¼Â¸½¡£ÃÎÂ¿¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ½Ê´»ö¶È¤Ç¤ÎÎ×³¤¹©¾ìÈæÎ¨¤Ï83¡ó¤«¤é95¡ó¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹©¾ì¤Ç¤Ï¶ÈÌ³ÍÑ¾®ÇþÊ´¤òÀ¸»º¡£2¥é¥¤¥ó¤Ç1ÆüÅö¤¿¤ê600t¤Î¾®Çþ¤òÈÔºÕ¤¹¤ë¡£À½ÉÊ¥µ¥¤¥í¤Ë¤Ï¾®ÇþÊ´¤òÌó5000t¼ýÍÆ¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï3Ëü5820Ö¤Ç¡¢Áí¹©Èñ¤ÏÌó255²¯±ß¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÀ½Ê´¹©¾ì¿·Àß¤ÏÊ¡²¬¹©¾ì°ÊÍè¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÃÎÂ¿¹©¾ì¤ÏÂç·¿¹òÊªÁ¥¤ÎÀÜ´ß¤¬²ÄÇ½¤ÊÎ©ÃÏ¡£ÃÎÂ¿ÉÖÆ¬¤¬½êÍ¤¹¤ë¸¶ÎÁ¾®Çþ¥µ¥¤¥í¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸¶ÎÁÄ´Ã£¥³¥¹¥È¤òºï¸º¡£ºß¸Ë´ÉÍý¤ä¼õ¤±Æþ¤ìºî¶È¤ò»öÌ³½ê¤Ç±ó³Öºî¶È¤Ç¤¤ë¡£Î®ÎÌ¡¦À½ÉÊÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò¼«Æ°Â¬Äê¡¦Ä´À°¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨ºî¶È¤ò¼«Æ°²½¡£³Æ¹©Äø¤Î¸«¤¨¤ë²½¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃßÀÑ¤ÈÍø³èÍÑ¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤Ç¤ÎÆþÂà¾ì´ÉÍý¤Ê¤É¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼²½¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¼Ò¤¬ÃßÀÑ¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿À½Â¤¹©Äø¡Ê¥Õ¥í¡¼¥·¡¼¥È¡Ë¤äÀ½Â¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡´ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¾®ÇþÊ´¤òÀ¸»º¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎÉÊ¼Á²þÎÉ¤Ê¤É¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤â¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡Î©ÂÎ¼«Æ°ÁÒ¸Ë¤ÏÌó20ËüÂÞ¤ÎÀ½ÉÊ¼ýÍÆ¤¬²ÄÇ½¡£ÈÂÆþ¡¦ÈÂ½Ð»þ¤Ë¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼«Æ°¤ÇÀ½ÉÊ¤ò»ÅÊ¬¤±¤·ÈÂÁ÷¤¹¤ë¡£ºî¶È¤ÎÌµ¿Í²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÂÔµ¡»þ´Öºï¸º¤ä²ÙÌòºî¶ÈÉé²ÙÄã¸º¤È¤¤¤Ã¤¿ÊªÎ®ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¹©¾ì¤Ï±è´ßÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¤ÎÄÅÇÈ±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤··úÊª1³¬¾²ÉôÊ¬¤ò¿ó¾å¤²¡£¤µ¤é¤Ë¼çÍ×ÅÅµ¤ÀßÈ÷¤ò2³¬°Ê¾å¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿»¿å¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºµ¡Ç½Ää»ß¤Î¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ä¶ÌÌ¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤Î¹ñÆâ¹©¾ì¤Ç4ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¡£»ÈÍÑÅÅÎÏ¤Î100¡ó¤ò¼Â¼ÁºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¡¢ZEB¡½Ready¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¡£Æ±¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¹©¾ì¤À¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÃæµþ¡¦¶áµ¦ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÀ½Ê´¹©¾ìºÆÊÔ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¹ÃÆî¹©¾ì¤ÎÁý¶¯¤ÈÂçºå¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£ÃÎÂ¿¹©¾ì¤Î¿·Àß¤ÈÌ¾¸Å²°¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¤Ë¤è¤êÆ±ÃÏ¶è¤Ç¤ÎºÆÊÔ¤Ï´°Î»¤¹¤ë¡£3·î5Æü¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿È¯É½²ñ¤ÇÁ°Äá½ÓºÈ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÃÎÂ¿¹©¾ì¤Ï¡¢¤Û¤Ü°ìÀ¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿Ì¾¸Å²°¹©¾ì¤ÎÅÁÅý¤ÈÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ½Ê´µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Ë¶¯¤¯¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¹©¾ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°Äá¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Ïº£Ç¯¤ÇÁÏ¶È130Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¸¶ÎÁ¡¦ÁÇºà¤«¤é²Ã¹©ÅÙ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹³«È¯ÎÏ¡¢¾®Çþ¤ÎÀ½Ê´¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤òÍÍ¡¹¤Ê¹òÊª¤ä¿·¤¿¤ÊÁÇºà¤Ø¤ÈÅ¸³«¤¹¤ëÁÇºà³èÍÑµ»½Ñ¤ò¶¯¤ß¤Ë»ö¶È¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£ÃÎÂ¿¹©¾ì¤Ï¡Ø¿Í¡¹¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡Ê¹¬¤»¡¦·ò¹¯¡¦¾Ð´é¡Ë¤òÄÉµá¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¿·¤·¤¤·Ð±ÄÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤¹¤ëµòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎË¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¡¢ÇÀ¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¿©Âî¤Ë¹¬¤»¡¦·ò¹¯¡¦¾Ð´é¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£