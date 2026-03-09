にんべん 黒酢と南高梅に着目 個食めんつゆ2品追加

にんべんは2026年春の家庭用新商品を3月1日から発売した。涼味向け個食めんつゆシリーズから鰹節だしと和の伝統食品を掛け合わせた「黒酢玉ねぎめんつゆ」と「梅しそかつおめんつゆ」を投入。「塩分ひかえめ白だしゴールド500㎖」と「だし浅漬けの素300㎖」を同日からリニューアル発売している。

「黒酢玉ねぎめんつゆ」と「梅しそかつおめんつゆ」は、25年3月発売の「柚子こしょうめんつゆ」と「一味唐辛子めんつゆ」に次ぐ新フレーバー。既存2品は鰹節だしと和の香辛料を掛け合わせたが、新商品2品は酸味のあるさっぱりとした味わいに着目し、鰹節だしと相性の良い国内製造黒酢と紀州産南高梅をそれぞれ合わせることで、さっぱりとしながらも奥行きのある本格的な和の味わいに仕上げた。

「黒酢玉ねぎめんつゆ」は国産玄米を100％使用した国内製造の黒酢と国産玉ねぎを、「梅しそかつおめんつゆ」は上品な酸味で香り豊かな紀州産南高梅と国産赤しそを使用。夏の食卓にちょっと贅沢な味わいを提案する。パッケージ裏面では基本の作り方に加え、電子レンジを使うことで火を使わずに作れるレシピを紹介。1人前50g×3袋入り、税抜き希望小売価格210円。

同社は今回、「塩分ひかえめ白だしゴールド」の容量を300㎖から500㎖へ変更する。本醸造有機醤油と国内製造鰹節、さば節、宗田鰹節、北海道産昆布の合わせだしを使用した白だし。だし素材を同社「白だし」の1・5倍使用し、おいしさはそのままに塩分を同社「白だしゴールド」に比べ30％カットした。500㎖、同503円。

にんべんはさらに「だし浅漬けの素300㎖」のパッケージデザインを変更する。味わいはそのままに、作り方や食材量の目安をイラスト付きで掲載し、調理時の利便性を高めた。ひと手間加えて漬けるだけで作れるレシピも掲載し、だし浅漬けの素ならではのアレンジを訴求する。300㎖、同250円。