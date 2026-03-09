桑田佳祐が、3月11日19時より放送のラジオ特番『Date fm Pass On The Message ～桑田佳祐スペシャル～』（Date FM）に出演する。

同番組は、東日本大震災から15年となる2026年3月11日に特別に編成された、宮城県のFMラジオ局 Date FMの番組。桑田は、震災直後の2011年4月にチーム・アミューズ!!としてチャリティシングル『Let's try again』を発表し、8月には東北に想いを寄せた「明日へのマーチ」をリリース、9月には『宮城ライブ ～明日へのマーチ!!～』を現 セキスイハイムスーパーアリーナで開催した。以来、ソロ／サザンオールスターズ問わずツアーのたびに東北 宮城を訪れている。

特に東北をスタートの地やツアーファイナルの場所とすることが多く、また震災から5年のタイミングでは、当時甚大な被害を受けた宮城県の女川にある女川さいがいFMを訪れラジオ番組の公開収録を行ったほか、10年のタイミングでは東北の新聞社『河北新報』で被災地へのエールを語った。さらに、今年は真夏のアリーナツアー最終公演の舞台としてセキスイハイムスーパーアリーナでライブを開催するなど、震災以来、一貫して東北へ心を寄せた活動を行なっている。同番組は、そんな桑田が今の音楽活動や東北への想いを真摯に語る番組となっている。

なお、桑田が古希を迎えてからのメディア出演は、自身のレギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM／JFN38局ネット）を除いてこれが初となる。

（文＝リアルサウンド編集部）