ナカバヤシは、幅を調整できる「キャパティ アジャストスタンド」を3月中旬から順次発売する。

「キャパティ アジャストスタンド」は2枚のスライド板を調整して、収納物をピタッと立てられる仕切りスタンド。ストッパーを持ち上げてスライドすることで、収納幅は約25〜85mmの間で調整できる。本体が130mmと細身なので、机上や棚のちょっとした隙間に置いてお気に入りの本やタブレットなどをスタンドさせることができる。なお、スライド板が変形するような負荷を加えないでほしいとのこと。破損する恐れがあるという。





同製品は、収納物を増やしたくなった時には本体同士を連結させて、幅を拡張することが可能。連結するとさらに自由に幅を調整できるようになり、ポーチやガジェットなどの厚みのある収納物の整理にも使用できる。

新しいキャパティシリーズは、シンプルな佇まいながら新しい機能性を備え、「あと少しスペースがあれば」「もっと出し入れがしやすければ」そんな声から生まれた、“かゆいところに手が届く”ナカバヤシの新しい収納シリーズとなっている。

［小売価格］1056円（税込）

［発売日］3月中旬から順次

ナカバヤシ＝https://www.nakabayashi.co.jp