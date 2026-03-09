ニューウェルブランズ・ジャパン コールマン事業部（以下、コールマン）は、真空断熱で優れた保冷・保温力を備えデイリーユースで活躍する「真空断熱ステンレスボトル」シリーズ（全6色）の3モデルを4月から順次発売する。

「真空断熱ステンレスボトル」シリーズは、ボトル内外の熱移動を遮断する真空断熱構造で保冷・保温力が優れているす。冷たい飲み物で結露ができることも、温かい飲み物でボトル表面が熱くなることもない。サイズも「700ml」、「450m」、「300ml」の3モデルが揃っており、季節を問わず使用できるので、デイリーユースやレジャーにおすすめのシリーズになっている。



「真空断熱ステンレスボトル」左から：750ml、450ml、300ml

容量が約750ml、450ml、300mlという3つのサイズ展開に加え、ミルク、ミント、コーラル、グレージュ、グレー、ブラックといったこれまでコールマン製品で愛されてきたゆかりのあるカラー全6色を取り揃えた。バリエーション豊かなサイズとカラーの展開で全18パターンから好みやライフスタイルに合わせて、最適なボトルを選ぶことができる。

オフィスや学校用、また休日のちょっとした外出まで、幅広い用途で使用できる日常使いに最適なボトルシリーズとなっている。

「真空断熱ステンレスボトル」シリーズは、ボトル内びんの表面にセラミック加工が施されており、汚れが付きにくく、臭いも残りにくくなっている。食洗器にも対応し丸洗いもできるため、清潔に使用できる。

また、ハンドル付きなので指に掛けて持つことができ、持ち運びが楽で便利だとか。バッグパックやかばんからすぐに取り出すこともできる。

［小売価格］

真空断熱ステンレスボトル／750ml：4400円

真空断熱ステンレスボトル／450ml：4180円

真空断熱ステンレスボトル／300ml：3960円

（すべて税込）

［発売日］4月から順次

