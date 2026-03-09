住友生命と三井住友カード、ヘルスケアテクノロジーズは、3月6日から、ヘルスケアポータルサイト「Oliveヘルスケア」（以下、同サービス）の提供を開始した。

なお、同件は、SMBCグループが提供する個人向け総合金融サービス「Olive」における非金融サービス第3弾の事業であるとともに、三井住友カードとソフトバンクが5月に発表したデジタル分野における包括的な業務提携の一環となる。

同サービスは、「Olive」をはじめとする三井住友カード会員を対象とした、サービス利用料月額料金550円（税込）のサブスクリプション型サービス。三井住友銀行アプリや三井住友カードVpassアプリを介して、健康医療相談チャットやオンライン診療（同サービスはヘルスケアテクノロジーズによって運営されており、オンライン診療はヘルスケアテクノロジーズが提携する医療機関が行う。診察には別途診察料等がかかる）等の健康・医療サービスをシームレスに利用できる環境を提供する。

また、同サービスを新規で登録した人はもれなく、サービス利用料が2ヵ月間無料で利用できる。

さらに、Oliveゴールド、Oliveプラチナプリファード会員は条件達成で最大12ヵ月間実質無料の特典（特典には条件がある）を用意しており、オンライン診療等の便利な健康・医療サービスを利用したことがない人でも、気軽に利用できる。

日常的に利用する金融サービスにヘルスケア機能を組み合わせることで、仕事と家庭の両立によって健康管理や医療へのアクセスが後回しになりがちな現役世代の支援を図る。これによって、誰もが将来にわたって健やかに過ごし続けられる社会の実現と医療費適正化への貢献を目指す考え。

［提供日］3月6日（金）

