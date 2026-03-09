USJ『セサミストリート・ファン・ワールド』運営終了で特別イベント決定 「ずっと友だち」…スペシャルカード配布など【詳細】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は9日、『セサミストリート・ファン・ワールド』の運営を今年5月10日をもって終了すると発表した。これに伴い、3月20日から特別イベント『フォーエバー・フレンズ 〜ずっと友だち〜』を3月20日から開催する。
【写真】思い出をセサミストリートの仲間たちに届ける「みんなの宝物ボード」
『セサミストリート・ファン・ワールド』は、2012年3月16日のオープン以来、小さな子どもから大人まで楽しめるエリア『ユニバーサル・ワンダーランド』の中で、楽しまれてきた。USJは運営終了について、今後の「セサミストリート」との取組みとパーク体験のさらなる進化に向けたものと説明する。
なお、『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン』や『アルティメット・ブルース・バッシュ 〜音楽の色〜』、『セサミストリート 4-D ムービーマジック』（現在は休止中、グリーティングなど、エリア外では引き続き「セサミストリート」の仲間たちとの体験を楽しめる。
特別イベント『フォーエバー・フレンズ 〜ずっと友だち〜』は、ゲストとの14年間の絆、大切な思い出や想いに感謝を込めて、3月20日から運営終了日となる5月10日まで実施する。
■『フォーエバー・フレンズ 〜ずっと友だち〜』概要
・エルモたちとの思い出をパシャリ！「思い出うつそうカード」
パーク内の特定の場所でかざして撮影すると、エルモたちと風景が一つになった写真が撮れる、スペシャルなカードをプレゼント！思い出いっぱいの「セサミストリート」の街で、とっておきの1枚を最後にのこそう！デザインは期間ごとに変わるよ。
【配布期間】
・第一弾 2026年3月20日（金）〜 ※なくなり次第終了
・第二弾 2026年4月15日（水）〜5月10日（日）まで
※配布期間は変更する場合があり
【配布場所】ユニバーサル・ワンダーランド
※天候や当日の状況などにより、配布エリアを限定、または中止する場あり
・大切な思い出をセサミストリートの仲間たちに届けよう！「みんなの宝物ボード」
みんなの心の中にある、大切なこの街での思い出…そんな「宝物」をセサミストリートの仲間たちに届けよう！ メリーゴーラウンド？ジャングルジム？モッピーとダンス？笑顔になったこと、うれしかったこと…いろんな思い出を、エリア内2ヶ所に設置された「みんなの宝物ボード」に書いてね！
【開催期間】2026年4月11日（土）〜 5月10日（日） ※開催期間が変更になる場合あり
【メッセージ記入・掲載場所】エルモのイマジネーション・プレイランド前、セサミのビッグ・ドライブ前
※天候などの理由により、予告なく実施場所やスケジュールを変更、中止する場合あり
※メッセージカードは定期的に入替えを行う予定。時期によってはご自身のメッセージカードが掲示されていない場合あり
TM and（C）2026 Sesame Workshop
TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.
