

「明治ミラフル 粉末飲料 ヨーグルト風味」

明治は、子どものカラダとアタマの個性ゆたかな成長を栄養で応援する「明治ミラフル」ブランドから、「明治ミラフル 粉末飲料 ヨーグルト風味」を、3月9日に発売する。

特長は、現行品から砂糖を25％オフ（「明治ミラフル 粉末飲料 ストロベリー風味」比25％オフしている）、食物繊維（砂糖の一部を食物繊維に置き換えた）を加えたすっきりした「ヨーグルト風味」の粉末飲料。牛乳に溶かしておいしく飲める。幼児期の成長に重要な4つの栄養素、鉄・亜鉛・カルシウム・ビタミンDを配合した。幼児期のアタマにとても大切なDHAを配合している。チャック付きパウチ袋で衛生的に保存できる。国民的キャラクター「ドラえもん」とタイアップした期間限定の「ドラえもん」パッケージになっている。

「明治ミラフル 粉末飲料 ヨーグルト風味」は、1杯（１杯は製品7.5ｇ＋牛乳150mlとして計算した）で1日の不足分の2分の1（「日本人の食事摂取基準（2020年版）」の推奨量と「平成28年国民健康・栄養調査」の摂取量に基づき算出した）の鉄・亜鉛・カルシウムと、不足しがちな（「コーデックス会議（CX／NFSDU14／36／7）」による）ビタミンDを補えるこどもが喜ぶ粉末飲料。同商品は、甘さが気になるという消費者の意見に応えて、現行品から砂糖を25％オフとした。牛乳に溶かしてすっきりとした味わいを楽しめる。補食やおやつの一品として手軽においしく摂取することで、子どもの栄養不足の解消とより良い成長をサポートする。

同商品の発売を通じ、幼児期の成長・育児に関わる社会課題の解決に貢献していく考え。

［小売価格］540円（税込）

［発売日］3月9日（月）

明治＝https://www.meiji.co.jp