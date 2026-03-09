新川優愛、ロケバス運転手の夫と「結婚できてラッキー」見た目は“芸人似”
俳優・モデルの新川優愛が、8日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。ロケバス運転手の夫との交際のキッカケや、見た目についても語った。
【画像】整形12回のギャルママモデル
番組冒頭では、2019年に一般男性（ロケバス運転手）と結婚して話題となった新川が、夫とのなれ初めを赤裸々に告白。共通のスタッフに「ロケバスに忘れ物しちゃって…連絡先教えてもらえますか？」と巧妙なテクニックで連絡先を聞き出したと明かすと、MC陣は大盛り上がり。
夫の人柄について新川が「優しさもあるし、ユーモアもある方」と絶賛し、MCの滝沢眞規子と近藤千尋が「（旦那さんは）ラッキー案件だね」と声を揃えると、新川は「私がラッキーです、本当に。あんな方と結婚できて」とノロケ全開で語った。
1児の母でもある新川は、自身の家庭は「あまりお金を使わない。子どもの服もすぐ汚れちゃうし、サイズアウトしちゃうので、ほぼ持っていない」と説明。夫の育児参加について「子育ては旦那さんがメインという感じで、私が手伝っているくらい」と夫婦の役割分担を紹介し、スタジオを驚かせた。
また、夫の見た目について、夫本人いわく「エレキコミックのやついいちろう似」と明かす一幕も。家族の恒例行事についての話題では、「（子どもが）サツマイモが大好きで、知人の家に行った時に焼き芋を七輪で焼いてくれて、うれしそうに食べてました」とほっこりするエピソードも披露した。
