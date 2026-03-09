Flying Tiger Copenhagen（運営、Zebra Japan）（以降、フライングタイガー）は、シーズンを楽しむインスピレーションを提供する、北欧デンマーク発のユニークなデザイン雑貨ストア。今回は、3月に登場する新商品168種の中から、全店で3月13日に発売する「ピクニックセット」を紹介。レトロなバスケットに、2人分のプレート、コップ、カトラリーがセットになった、ピクニックやお花見で活躍する、この季節にぴったりなアイテムとなる。

なお、発売後の3月13日〜3月26日の2週間は、期間限定の「お試しプライス」での販売となる。この機会に、ぜひ体験してみてほしい考え。



「ピクニックセット」

この「ピクニックセット」は、持ち手のついたレトロなバスケットと、その中に収納された2人用のカップ、プレート、スプーン、ナイフ、フォークがセットになった、“オールインワン”のピクニックグッズ。ふたを開けた瞬間から、気分はまるで映画のワンシーン。このセットを持って行くだけで、いつもの公園や桜の木の下が、特別な空間に変わる。

バスケットのサイズは、約35.5cm（幅）×25.0cm（奥行）×15.0cm（高さ）。コンパクトながらしっかり収納できる設計で、持ち運びもスマートだとか。これひとつで準備は完了。お気に入りのフードを詰めて、春の外出を楽しんでほしいという。

ポイントとなるバスケットの内側のカラーは、芝生などのグリーンに映える赤いギンガムチェック。食器類はプラスチックとステンレスなので、割れる心配がない。





いろいろ詰め込める収納力。お菓子やサンドイッチ、ドリンクなどを詰めて外出できる。ウェットティッシュやペーパーナプキンなど、ピクニック必需品も忘れずに。





バスケットは、コンパクトかつ上部に持ち手があるので、“絵になる”持ち運びが可能。ピクニックシーズン以外の時期には、部屋の中で収納グッズとしても活躍する。

［小売価格］3300円（税込）

［発売日］3月13日（金）

Flying Tiger Copenhagen＝https://blog.jp.flyingtiger.com