2.5次元アイドルグループ「すとぷり」主演の映画「劇場版すとぷり はじまりの物語 〜Strawberry School Festival!!!〜」と、メンバーのジェルが製作総指揮を務めた「劇場版遠井さんは青春したい！『バカとスマホとロマンスと』」のアニメ映画2作品が、SVOD（見放題配信）で配信することが９日、決定した。今月20日から、DMM TV、dアニメストア、FOD、Hulu、U-NEXTなど、各動画配信プラットフォームで順次配信がスタートする。

2024年7月公開の「劇場版すとぷり」は、すでにAmazon Prime Videoで配信中だが、今回新たに複数のプラットフォームでの配信も決定。2025年7月公開の「劇場版遠井さん」は、今回がSVOD初登場となる。映画館で多くのファンを魅了したアニメ映画2作品が、自宅のテレビやスマホで手軽に楽しめるようになることについて、ころんが「両方見られるってこと？」と尋ねると、ジェルは「オレたちの映画をよりたくさんの人に楽しんでもらえる機会が増えるってことで、めちゃくちゃうれしいです。ぜひ、ぜひ見てほしいです」と熱く語った。